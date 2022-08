Concorso straordinario bis: pubblicate nuove GRADUATORIE. Data nomine sarà stabilita dagli USR. AGGIORNATO (Di mercoledì 3 agosto 2022) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 agosto 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

