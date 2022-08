Calenda | «Io ed Enrico siamo un bel tandem | battiamo chi guarda a Orban e Putin»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) «Non potevamo non combattere questa partita fondamentale per l?Italia senza fare una squadra forte. Ora la squadra forte c?è, ci sono due leader in campo,e io,...

Mov5Stelle : La prima stagione della serie tv con protagonisti Enrico Letta e Carlo Calenda si è conclusa, con le immagini dell’… - GianlucaVasto : Indecente la coalizione di centrodestra (Letta Gelmini Brunetta Calenda Di Maio) che vuole battere quella di destra… - gippu1 : E pensare che è esistito un tempo in cui @CarloCalenda ed Enrico erano letteralmente la stessa persona. #Calenda… - Romeo77111184 : RT @GianlucaVasto: Indecente la coalizione di centrodestra (Letta Gelmini Brunetta Calenda Di Maio) che vuole battere quella di destracentr… - giotim2 : RT @MT_Meli_: Calenda ha usato la parola “intelligente” in riferimento a Enrico Letta. -

Dopo l'asse giallorosso, ecco l'asse biancofiore, come la vecchia Democrazia Cristiana di un tempo. IeriLetta e Carlohanno raggiunto l'intesa totale per l'alleanza in vista del voto del 25 settembre. L'asse ha l'obiettivo di giocarsela con il centrodestra, anche se i sondaggi sorridono ...Sceglie. Solo "tribuna" per Di Maio Ancora ieri seraLetta si affrettava a ripeterlo: 'Noi non abbiamo mai chiuso le porte, mai posto veti, per quanto mi riguarda il dialogo con Renzi ...I «traditori di Forza Italia», Carfagna e Gelmini, si sono «venduti» al Pd e Calenda li ha portati nelle fauci dei nemici storici. Il voto moderato non può andare ...Per le elezioni politiche del 25 settembre c'è l'accordo tra Pd, Azione e +Europa. I candidati nei collegi uninominali saranno divisi: 70% al Partito Democratico e 30% a +Europa/Azione ...