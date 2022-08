ATP Race: la classifica di Sinner e Berrettini. Come funziona la questione Djokovic (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Atlanta, Kitzbuehel ed Umago, lunedì 1 agosto 2022, è stata rilasciata la Race to Turin aggiornata: Matteo Berrettini è 12° e Jannik Sinner è 13°. Si tratta della classifica redatta nel corso dell’anno solare che premia i migliori giocatori ed i campioni eleggibili del Grand Slam con uno degli otto posto alle ATP Finals. Va ricordato che i primi sette giocatori della Race To Turin dopo il Rolex Paris Masters del 7 novembre si qualificano per le ATP Finals: nel caso in cui un campione del Grand Slam 2022 fosse posizionato tra l’ottavo ed il 20° posto (Come risulterebbe in questo momento Novak Djokovic), questo si qualificherebbe all’ottavo posto. Se ci fossero due campioni del Grand Slam 2022 posizionati tra l’ottavo ed il 20° ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Atlanta, Kitzbuehel ed Umago, lunedì 1 agosto 2022, è stata rilasciata lato Turin aggiornata: Matteoè 12° e Jannikè 13°. Si tratta dellaredatta nel corso dell’anno solare che premia i migliori giocatori ed i campioni eleggibili del Grand Slam con uno degli otto posto alle ATP Finals. Va ricordato che i primi sette giocatori dellaTo Turin dopo il Rolex Paris Masters del 7 novembre si qualificano per le ATP Finals: nel caso in cui un campione del Grand Slam 2022 fosse posizionato tra l’ottavo ed il 20° posto (risulterebbe in questo momento Novak), questo si qualificherebbe all’ottavo posto. Se ci fossero due campioni del Grand Slam 2022 posizionati tra l’ottavo ed il 20° ...

