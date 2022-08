Atalanta, prezzo alto alla Juve per Muriel (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Juve sulle tracce di Muriel come vice Vlahovic, ma la richiesta dell’Atalanta spaventa i bianconeri: 15 milioni Luis Muriel è uno dei profili ricercati dalla Juve per rinforzare il reparto offensivo come alternativa a Vlahovic. Come riporta Tuttosport, però, l’affare appare al momento inconcludibile viste le richieste dell’Atalanta, che pretende 15 milioni di euro per cedere il colombiano. Una cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri, considerati i 31 anni (32 ad aprile) del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lasulle tracce dicome vice Vlahovic, ma la richiesta dell’spaventa i bianconeri: 15 milioni Luisè uno dei profili ricercati dper rinforzare il reparto offensivo come alternativa a Vlahovic. Come riporta Tuttosport, però, l’affare appare al momento inconcludibile viste le richieste dell’, che pretende 15 milioni di euro per cedere il colombiano. Una cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri, considerati i 31 anni (32 ad aprile) del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

