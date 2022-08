Approvato definitivamente il ddl concorrenza, soddisfatto Brunetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), ex esponente di Forza Italia, esprime soddisfazione dopo che il ddl concorrenza è stato definitivamente Approvato al Senato ieri, 2 agosto. Brunetta evidenzia la “semplificazione di autorizzazioni e procedure amministrative, efficienza dei controlli sulle attività economiche, realizzazione di un “testo unico” delle norme sulle rinnovabili: ecco quali sono le novità taglia-burocrazia per la Pa contenute” nel decreto. Per il ministro si tratta senza dubbio di un altro importante risultato conseguito dal governo Draghi, ormai giunto ai titoli di coda. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), ex esponente di Forza Italia, esprime soddisfazione dopo che il ddlè statoal Senato ieri, 2 agosto.evidenzia la “semplificazione di autorizzazioni e procedure amministrative, efficienza dei controlli sulle attività economiche, realizzazione di un “testo unico” delle norme sulle rinnovabili: ecco quali sono le novità taglia-burocrazia per la Pa contenute” nel decreto. Per il ministro si tratta senza dubbio di un altro importante risultato conseguito dal governo Draghi, ormai giunto ai titoli di coda. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Approvato definitivamente il ddl concorrenza, soddisfatto Brunetta - magicaGrmente22 : ha approvato definitivamente un disegno di legge molto contestato per promuovere la concorrenza nei mercati di prod… - immergasitalia : RT @LavoriPubblici: ?? Il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali ? Via libera alla… - geometrablog : RT @LavoriPubblici: ?? Il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali ? Via libera alla… - LavoriPubblici : ?? Il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali ? Via libera a… -