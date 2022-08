Amichevoli 2022 | scivolone del Valencia di Gattuso | vince il Castellon

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Serata storta per ilallenato da Gennaro. La squadra del tecnico italiano è stata battuta in amichevole per 1-0 dal, squadra che milita in Segunda B, la terza divisione spagnola di calcio. Si tratta della seconda sconfitta nei cinque test pre-campionato fin qui giocati dal: l’altra battuta d’arresto era arrivata contro lo Stoccarda, vittorioso per 5-2. SportFace.

Vince la Nazionale Under 16 Femminile nel primo dei due incontri con la Turchia. A Rieti le Azzurre si sono imposte 72 - 47, prendendo il largo nel ... Buona impressione del Napoli che in amichevole supera per 3-1 il Girona, formazione neo promossa nella Liga, mentre la Fiorentina non va oltre il pari senza reti con la nazionale del Qatar