Urso: «FdI fa quello che dice. Con noi al governo nessuna ambiguità in politica estera» (Di martedì 2 agosto 2022) «La guerra in Ucraina rappresenta un salto della storia, non una parentesi. Ora serve responsabilità da parte di tutti. L’Italia è un paese più esposto di altri. Nella politica estera e di sicurezza non sono ammesse ambiguità. Lo dico a tutti. Ci sono potenze autoritarie e imperialistiche che puntano al predominio sulle democrazie occidentali». È il monito lanciato dal presidente del Copasir, Adolfo Urso, in un’intervista al Foglio. «L’Italia non può essere il ventre molle d’Europa. Quando Giorgia (Meloni, ndr.) verosimilmente, sarà investita del compito di guidare il governo, pretenderà massima responsabilità da parte di tutti. E non sfugga che FdI è un partito che fa quello che dice. Le persone hanno capito che siamo affidabili, seri, coerenti. Di fronte a un paese ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) «La guerra in Ucraina rappresenta un salto della storia, non una parentesi. Ora serve responsabilità da parte di tutti. L’Italia è un paese più esposto di altri. Nellae di sicurezza non sono ammesse. Lo dico a tutti. Ci sono potenze autoritarie e imperialistiche che puntano al predominio sulle democrazie occidentali». È il monito lanciato dal presidente del Copasir, Adolfo, in un’intervista al Foglio. «L’Italia non può essere il ventre molle d’Europa. Quando Giorgia (Meloni, ndr.) verosimilmente, sarà investita del compito di guidare il, pretenderà massima responsabilità da parte di tutti. E non sfugga che FdI è un partito che fache. Le persone hanno capito che siamo affidabili, seri, coerenti. Di fronte a un paese ...

SecolodItalia1 : Urso: «FdI fa quello che dice. Con noi al governo nessuna ambiguità in politica estera» - Simona_Manzini : Come può il Copasir fare luce sui rapporti tra la Lega di Salvini e Russia Unita se a capo c'è un esponente di FDI… - smilypapiking : RT @gervasoni1968: Ma non doveva essere un dream team? Da notare i ministri di Fdi… nessuno di Fdi a parte Urso ?@ilgiornale? - PIERPAO67864611 : RT @gervasoni1968: Ma non doveva essere un dream team? Da notare i ministri di Fdi… nessuno di Fdi a parte Urso ?@ilgiornale? - xulnet : RT @gervasoni1968: Ma non doveva essere un dream team? Da notare i ministri di Fdi… nessuno di Fdi a parte Urso ?@ilgiornale? -