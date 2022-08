"Ucciso leader di al - Qaeda al - Zawahiri" (Di martedì 2 agosto 2022) "Gli Stati Uniti hanno Ucciso il leader di al - Qaeda Ayman al - Zawahiri" in un attacco condotto con dei droni. Lo riferisce il sito Usa 'Politico'. In una dichiarazione ai giornalisti, un alto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Gli Stati Uniti hannoildi al -Ayman al -" in un attacco condotto con dei droni. Lo riferisce il sito Usa 'Politico'. In una dichiarazione ai giornalisti, un alto ...

