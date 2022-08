Uccise un uomo con 13 coltellate, senegalese libera dopo tre anni (Di martedì 2 agosto 2022) La diciannovenne senegalese che Uccise un 63enne in provincia di Siena con 13 coltellate ha terminato il proprio percorso di recupero, dopo sei mesi di carcere e poco meno un triennio in comunità : il giudice minorile si pronuncerà per l'estinzione del reato di omicidio volontario Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) La diciannovennecheun 63enne in provincia di Siena con 13ha terminato il proprio percorso di recupero,sei mesi di carcere e poco meno un triennio in comunità : il giudice minorile si pronuncerà per l'estinzione del reato di omicidio volontario

