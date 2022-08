Tre direzioni per il Team Taz (Di martedì 2 agosto 2022) Il Team Taz non c’è più. Via via è andato sciogliendosi come neve al sole, perdendo tasselli, feud e match. L’ultimo atto nella puntata di Dynamite della scorsa settimana dove i tre punti fissi della stable, almeno nelle intenzioni, si sono ritrovati l’uno contro l’altro, senza mancare sorprese. Ecco perché ora è interessante capire cosa succederà da ora in avanti a ciascun di essi, divisi da tre direzioni presumibilmente molto differenti. Hook Ha vinto il titolo FTW, che esiste e non esiste. C’è solo a comodo, esattamente come c’è stato a comodo, finora, questo fulgido ragazzino che riesce – di mese in mese – a diventare sempre più pulito nelle mosse e sempre più amato dal pubblico. Teoricamente è face, ma la vicinanza del padre lo porta inevitabilmente a svariare da un punto all’altro del personaggio, a seconda della comodità. Se è ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 2 agosto 2022) IlTaz non c’è più. Via via è andato sciogliendosi come neve al sole, perdendo tasselli, feud e match. L’ultimo atto nella puntata di Dynamite della scorsa settimana dove i tre punti fissi della stable, almeno nelle intenzioni, si sono ritrovati l’uno contro l’altro, senza mancare sorprese. Ecco perché ora è interessante capire cosa succederà da ora in avanti a ciascun di essi, divisi da trepresumibilmente molto differenti. Hook Ha vinto il titolo FTW, che esiste e non esiste. C’è solo a comodo, esattamente come c’è stato a comodo, finora, questo fulgido ragazzino che riesce – di mese in mese – a diventare sempre più pulito nelle mosse e sempre più amato dal pubblico. Teoricamente è face, ma la vicinanza del padre lo porta inevitabilmente a svariare da un punto all’altro del personaggio, a seconda della comodità. Se è ...

