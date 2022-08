“Se sei una minaccia per gli USA, ti colpiremo”, Biden annuncia così l’uccisione di al-Zawahiri (Di martedì 2 agosto 2022) Era uno dei 22 terroristi ricercati, in tutto il mondo, dagli Stati Uniti. Era considerato la mente degli attentati dell’11 settembre del 2001 e aveva preso le redini di al Qaeda dal 2 maggio del 2011, giorno dell’uccisione di Osama Bin Laden. Poi, nel corso degli anni, la sua figura si è fatta sempre più fumosa (come l’organizzazione terroristica che guidava), tanto da perdere “posizioni” nell’attenzione mediatica. Ma gli Stati Uniti, attraverso il loro lavoro di intelligence proseguito anche dopo il tanto discusso ritiro della truppe dall’Afghanistan, hanno proseguito nelle loro ricerche e lo scorso 30 luglio hanno individuato, colpito e ucciso Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri ucciso, le parole di Joe Biden Ad annunciare l’uccisione del medico diventato capo di quello che era il leader ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Era uno dei 22 terroristi ricercati, in tutto il mondo, dagli Stati Uniti. Era considerato la mente degli attentati dell’11 settembre del 2001 e aveva preso le redini di al Qaeda dal 2 maggio del 2011, giorno deldi Osama Bin Laden. Poi, nel corso degli anni, la sua figura si è fatta sempre più fumosa (come l’organizzazione terroristica che guidava), tanto da perdere “posizioni” nell’attenzione mediatica. Ma gli Stati Uniti, attraverso il loro lavoro di intelligence proseguito anche dopo il tanto discusso ritiro della truppe dall’Afghanistan, hanno proseguito nelle loro ricerche e lo scorso 30 luglio hanno individuato, colpito e ucciso Ayman al-. Al-ucciso, le parole di JoeAdredel medico diventato capo di quello che era il leader ...

