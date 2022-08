Pil | Upb alza stima 2022 al 3 | 2% e taglia 2023 allo 0 | 9%**

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Alla luce dei cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi”, l’Upb modifica le sue previsioni sull’andamento dell’economia italiana nel biennio-23. Le stime relative almigliorano di tre decimi, dal 2,9% elaborato lo scorso aprile al 3,2%, ”in virtù dei favorevoli andamenti del primo semestre, che ha beneficiato di una politica di bilancio espansiva”. E’ quanto si legge nella nota sulla congiuntura di agosto dell’Ufficio parlamentare di bilancio. La previsione sul, invece, ”subisce un taglio di 1,2 punti percentuali rispetto alle stime di primavera e scivola0,9%. La revisione in negativo è dovuta in primo luogo al protrarsi del conflitto in Ucraina, che si traduce in un deterioramento della domanda estera e in una maggiore persistenza dell’inflazione. L’Upb ricorda che ”dopo la battuta ...