Pecci | «Gli stadi pieni non fanno la differenza | se un giocatore è un professionista non si fa intimidire»

(Di martedì 2 agosto 2022) Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento alle campagne abbonamenti delle big del campionato. I tifosi hanno voglia di tornare alloo, lo dimostrano i dati relativi agli acquisti dei tagliandi. Sul tema il quotidiano sportivo intervista Eraldo. Il “fattore campo” può rappresentare un’arma decisiva? «Non ho mai creduto che la quantità di persone presenti in unoo fosse così importante per un. Uno che è abituato a giocare e fare questo mestiere, tutte le volte che deve andare in campo ci va e basta, senza tenere conto dell’atmosfera. Poi è chiaro, se si fa il paragone con il passato, oggi ci sono giocatori meno bravi rispetto a quelli di un tempo e qualcuno magari si può intimorire, fa parte del proprio carattere. Se in campo scendono Platini, Zidane, Maradona o Rummenigge non li ...

