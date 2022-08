Orietta Berti: cifre bomba per le sue foto sensuali (Di martedì 2 agosto 2022) Ad Orietta Berti hanno offerto delle cifre da capogiro per posare senza veli. Leggiamo i dettagli all’interno dell’articolo. Fra pochissimo, inizierà la nuova avventura per una delle cantanti del momento, Orietta Berti. Infatti, la cantante sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, che dovrebbe ripartire a settembre. Come sempre, il reality di Canale 5 sarà condotto da Alfonso Signorini ed accanto ad Orietta Berti ci sarà per il suo secondo anno consecutivo, sempre nel ruolo dell’opinionista, Sonia Bruganelli. Orietta Berti: ecco cosa ha rivelato in un’intervista (Fonti Web)Negli ultimi mesi, è tornata alla ribalta con il brano cantato con Fedez e Achille Lauro, Mille. Il video della canzone ha fatto molte ... Leggi su formatonews (Di martedì 2 agosto 2022) Adhanno offerto delleda capogiro per posare senza veli. Leggiamo i dettagli all’interno dell’articolo. Fra pochissimo, inizierà la nuova avventura per una delle cantanti del momento,. Infatti, la cantante sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, che dovrebbe ripartire a settembre. Come sempre, il reality di Canale 5 sarà condotto da Alfonso Signorini ed accanto adci sarà per il suo secondo anno consecutivo, sempre nel ruolo dell’opinionista, Sonia Bruganelli.: ecco cosa ha rivelato in un’intervista (Fonti Web)Negli ultimi mesi, è tornata alla ribalta con il brano cantato con Fedez e Achille Lauro, Mille. Il video della canzone ha fatto molte ...

