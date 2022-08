Nothing Phone (1): si pensa già ad una variante Lite, più piccola e senza LED (Di martedì 2 agosto 2022) L’uscita di Nothing Phone (1) è avvenuta una manciata di giorni fa, e si pensa già al futuro della compagnia di Carl Pei. Questa volta protagonista dovrebbe essere un secondo smartPhone, più piccolo, senza LED e dal prezzo più abbordabile. Nothing Phone (1) Lite in arrivo – 2822 www.computermagazine.itUna variante Lite del primo Nothing Phone potrebbe presto essere disponibile all’acquisto. I rumor parlano chiaro, nel futuro della compagnia di Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus, potrebbe esserci spazio per un Android compatto, sulla falsa riga del nuovo Zenfone 9, che riprende linee, forme e filosofia del Nothing Phone (1). Il tutto ad un prezzo e ... Leggi su computermagazine (Di martedì 2 agosto 2022) L’uscita di(1) è avvenuta una manciata di giorni fa, e sigià al futuro della compagnia di Carl Pei. Questa volta protagonista dovrebbe essere un secondo smart, più piccolo,LED e dal prezzo più abbordabile.(1)in arrivo – 2822 www.computermagazine.itUnadel primopotrebbe presto essere disponibile all’acquisto. I rumor parlano chiaro, nel futuro della compagnia di Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus, potrebbe esserci spazio per un Android compatto, sulla falsa riga del nuovo Zenfone 9, che riprende linee, forme e filosofia del(1). Il tutto ad un prezzo e ...

CeotechI : Nothing Phone 1 Lite: l'azienda smentisce le voci sul lancio #Gadget #MobileNews #Nothing #NothingPhone1Lite… - infoitscienza : Nothing Phone (1) potrebbe essere difficile da riparare secondo nuove informazioni - MicheleRagone26 : #Nothing Phone (1) potrebbe essere difficile da riparare secondo nuove informazioni - mspiccia : RT @TheGeekerz: Nothing phone (1) Lite, potrebbe arrivare sul serio - mspiccia : Nothing phone (1) Lite, potrebbe arrivare sul serio -