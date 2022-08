"Non esiste più". Così Cacciari boccia Santoro: la lezione del filosofo al conduttore (Di martedì 2 agosto 2022) “La destra di Giorgia Meloni pericolosa? Macché. Il partito di Santoro? Velleitario. esiste una sola agenda, quella imposta dall'Europa”. Massimo Cacciari, filosofo e scrittore, ha le idee chiare su cosa accadrà da qui al prossimo 25 settembre. In un'intervista al quotidiano La Repubblica, Cacciari ha osservato: “La destra ce la farà se riuscirà a non esplicitare davvero il candidato leader per Palazzo Chigi e se saprà silenziare gli aspetti più demagogici e straccioni di Matteo Salvini, offrendo nel contempo ricette di "destra sociale", ben lontane da Fratelli d'Italia”. Non esiste alcun automatismo tra vittoria nelle urne e presidenza del Consiglio secondo l'ex sindaco di Venezia: “Il candidato premier Giorgia Meloni? Non è detto neanche questo. Dipenderà dagli accordi sottobanco che ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) “La destra di Giorgia Meloni pericolosa? Macché. Il partito di? Velleitario.una sola agenda, quella imposta dall'Europa”. Massimoe scrittore, ha le idee chiare su cosa accadrà da qui al prossimo 25 settembre. In un'intervista al quotidiano La Repubblica,ha osservato: “La destra ce la farà se riuscirà a non esplicitare davvero il candidato leader per Palazzo Chigi e se saprà silenziare gli aspetti più demagogici e straccioni di Matteo Salvini, offrendo nel contempo ricette di "destra sociale", ben lontane da Fratelli d'Italia”. Nonalcun automatismo tra vittoria nelle urne e presidenza del Consiglio secondo l'ex sindaco di Venezia: “Il candidato premier Giorgia Meloni? Non è detto neanche questo. Dipenderà dagli accordi sottobanco che ...

