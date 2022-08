Napoli-Kepa | cifre e dettagli dell’affare

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, contatti continui per #Kepa: la richiesta del @ChelseaFC e l'offerta azzurra - AlfredoPedulla : #Raspadori vuole mantenere l’impegno con il Napoli (come #Kepa). Poi contano le firme. I rumors sulla #Juve sono di… - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Si insiste per #Kepa Arrizabalaga del @ChelseaFC. I dettagli - napolipiucom : Sky - Il Napoli incontra gli agenti di Kepa: accordo vicinissimo #calciomercatonapoli #Kepa #napoli… - 1926_cri : RT @Napoli_Report: Oggi è programmato un incontro tra il #Napoli e l’agente di #Kepa per discutere i dettagli della proposta del prestito.… -

, cifre e dettagli L'operazione dovrebbe chiudersi in prestito secco , senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Ilpagherebbe asolo il 25% dell'ingaggio , mentre il ...Calciomercato- Proseguono i contatti tra il Calcioe l'entourage diArrizabalaga del Chelsea. Il portiere è stato scelto dalla società partenopea per raccogliere l'eredità di David Ospina. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky ...Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport oggi è programmato un incontro tra Napoli e l'agente di Kepa. Le ultime ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...