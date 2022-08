Lutto | il ciclismo ed i suoi campioni piangono la morte di Carla Parlanti - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 2 agosto 2022)Santa Maria a Monte (Pisa), 2 agosto 2022 - Per ricordare chi era e cosa ha fatto nella sua vitache ci ha lasciato a 77 anni a Montecalvoli di Santa Maria a Monte in ...

Naz_Pontedera : Lutto: il ciclismo ed i suoi campioni piangono la morte di Carla Parlanti - ekuonews : Lutto, addio al fotoreporter ed amico del ciclismo abruzzese Bruno Di Fabio - sportal_it : Ciclismo in lutto, è morto Jean Bobet -

LA NAZIONE

Alfredo Salani e la Polisportiva La Perla, ha ospitato tre generazioni di atleti del, sempre sorridente, disponibile e pronta nel preparare loro il pranzo e la cena. Oggi tanti ex campioni ...Montecalvoli è inper la scomparsa di Carla Parlanti, figura storica del Circolo e della Polisportiva La Perla. ... specialmente nel mondo del, che aveva una parte importante nel suo ... Lutto: il ciclismo ed i suoi campioni piangono la morte di Carla Parlanti Moglie dello storico dirigente delle due ruote Mario Luschi, ha accudito generazioni di atleti oggi professionisti, come Alberto Bettiol ...Montecalvoli è in lutto per la scomparsa di Carla Parlanti, figura storica del Circolo e della Polisportiva La Perla. La frazione del comune di Santa ...