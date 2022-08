LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vantaggio dei battistrada inferiore al minuto a 35 km dal traguardo (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 Mancano ormai 35 km al termine della prima tappa della Vuelta a Burgos 2022. La situazione vede al comando il terzetto spagnolo composto da Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). vantaggio che cresce leggermente sino ai 53 secondi attuali. 16:06 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria. Soltanto 38 i secondi di margine di Sevilla, Ezquerra, ed Azparren. Tra pochi km i corridori inizieranno a pedalare su di un tratto ricco di saliscendi che porterà al primo passaggio sull’Alto de Castillo. 16:03 40 km al traguardo. Frenata improvvisa del gruppo, che si era portato a meno di 50 secondi dai tre ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:10 Mancano ormai 35 km al termine della primadella. La situazione vede al comando il terzetto spagnolo composto da Jesus Ezquerra (-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi).che cresce leggermente sino ai 53 secondi attuali. 16:06 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria. Soltanto 38 i secondi di margine di Sevilla, Ezquerra, ed Azparren. Tra pochi km i corridori inizieranno a pedalare su di un tratto ricco di saliscendi che porterà al primo passaggio sull’Alto de Castillo. 16:03 40 km al. Frenata improvvisa del gruppo, che si era portato a meno di 50 secondi dai tre ...

