Juventus | Pogba non si opera | rientro per metà settembre

Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo. Pogba rientra a Torino, accompagnato dal dottor Stefanini, dopo il consulto medico dal professor Bertrand Sonnery. Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana. Quando c'è la Juventus di mezzo, lo sport nazionale è quello di sparare a zero. La Juve h…

Come e quanto si potrà contare su PaulÈ la domanda che ingarbuglia la campagna acquisti della, che aveva trasformato il francese nel pilastro a cui legare le sicurezze del centrocampo. Ora i bianconeri ragionano per ...Ora che Paulha preso la sua decisione - il non intervento - Tencone diventa persona giusta, ...in passato per lungo tempo è stato medico o responsabile dell'intero settore medico della. ...Come e quanto si potrà contare su Paul Pogba È la domanda che ingarbuglia la campagna acquisti della Juventus, che aveva trasformato il francese nel pilastro a cui legare le sicurezze del centrocampo ...Il direttore di Isokinetic Torino, ex responsabile dell’intero settore medico bianconero: "Il non intervento è una scelta che va rispettata, però la scienza medica la sconsiglia" ...