Identificato il cadavere trovato nell' Adigetto | fatto a pezzi e gettato in sacchi di plastica

(Di martedì 2 agosto 2022) E' stata identificata la persona a cui appartengono i resti umani rinvenuti nei giorni scorsie acque del fiume, in provincia di Rovigo . Come accertato dai carabinieri che indagavano sul ...

E' stata identificata la persona a cui appartengono i resti umani rinvenuti nei giorni scorsi nelle acque del fiume Adigetto, in provincia di Rovigo . Come accertato dai carabinieri che indagavano sul ...fatto a pezzi e gettato nell'Adigetto/ Rovigo,: è Shefki Kurti DIANA PIFFERI, ESAMI SUL LATTE DEL BIBERON L' avvocato Solange Marchignoli nei giorni scorsi aveva presentato ...E' stata identificata la persona a cui appartengono i resti umani rinvenuti nei giorni scorsi nelle acque del fiume Adigetto, in provincia di Rovigo. Come accertato dai carabinieri ...L’uomo molto probabilmente è stato ucciso e poi fatto a pezzi ma il mistero sulla sua sorte rimane. Gli investigatori hanno invitato chiunque abbia notizie utili a farsi avanti. Sono di un pensionato ...