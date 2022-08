Federica Panicucci imprevisto alle Maldive | «Due giorni con solo uno spazzolino e una maglietta»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 2 agosto 2022) Vacanze in salita per, che dopo avere lasciato Forte dei Marmi alla volta delleinsieme al marito Marco si è trovata a fare i conti con un brutto inconveniente. Dopo duedi misterioso silenzio la conduttrice tv torna sui social per spiegare cosa le è accaduto. «Dopo un paio didi silenzio sono tornata. Marco ed io siamo partiti per qualche giorno per il nostro posto del cuore, tutto meraviglioso tranne che siamo atterrati ieri mattina10 e le nostre valigie no» esordisce, raggiante come sempre con la sua invidiabile abbronzatura e il trucco sempre impeccabile. «Le nostre valigie sono arrivate oggi14. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, ...