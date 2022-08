Elezioni: Letta, 'no divisioni ma giuste intese, no a passare da Draghi a destre' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo dimostrato tutti grande senso di responsabilità, in un momento come questo l'Italia conta molto di più rispetto a nostri destini e dei singoli partiti. Ci siamo assunti una responsabilità per l'Italia perchè non è immaginabile che dopo il governo Draghi il nostro Paese passi a un'esperienza del governo delle destre guidata da Meloni o da altri esponenti di queste destre". Così Enrico Letta in conferenza stampa con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. "No divisioni ma giuste intese". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo dimostrato tutti grande senso di responsabilità, in un momento come questo l'Italia conta molto di più rispetto a nostri destini e dei singoli partiti. Ci siamo assunti una responsabilità per l'Italia perchè non è immaginabile che dopo il governoil nostro Paese passi a un'esperienza del governo delleguidata da Meloni o da altri esponenti di queste". Così Enricoin conferenza stampa con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. "Noma".

