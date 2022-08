Elezioni 2022, Letta: “Dialogo con Renzi resta aperto? Assolutamente sì” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Dialogo ancora aperto con Matteo Renzi? “Per quello che mi riguarda Assolutamente sì”. Così Enrico Letta a Metropolis su Repubblica.it, dopo l’accordo con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Io percepisco, da tre ore a questa parte, una sensazione diversa – dice Letta – I messaggi che mi arrivano sono quelli di dire ‘allora state facendo seriamente, state provando a vincere'”. Sui collegi “tutti hanno fatto un passo indietro – spiega il segretario del Pd – L’ho fatto io e lo ha fatto Calenda che ha tenuto uno spirito costruttivo in questa vicenda molto importante”. Quanto al leader M5S, “Giuseppe Conte è un avversario elettorale, ma faremo una campagna sempre nell’alveo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilancoracon Matteo? “Per quello che mi riguardasì”. Così Enricoa Metropolis su Repubblica.it, dopo l’accordo con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, in vista dellepolitiche del 25 settembre. “Io percepisco, da tre ore a questa parte, una sensazione diversa – dice– I messaggi che mi arrivano sono quelli di dire ‘allora state facendo seriamente, state provando a vincere'”. Sui collegi “tutti hanno fatto un passo indietro – spiega il segretario del Pd – L’ho fatto io e lo ha fatto Calenda che ha tenuto uno spirito costruttivo in questa vicenda molto importante”. Quanto al leader M5S, “Giuseppe Conte è un avversario elettorale, ma faremo una campagna sempre nell’alveo ...

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - corgi_lover : RT @SI_sinistra: Elezioni, Bonelli e Fratoianni chiedono incontro a Letta: “Accordo Pd Calenda? Non ci riguarda” Così il leader di #Sinistr… - NFratoianni : RT @SI_sinistra: Elezioni, Bonelli e Fratoianni chiedono incontro a Letta: “Accordo Pd Calenda? Non ci riguarda” Così il leader di #Sinistr… -