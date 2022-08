Cosa prevede il patto elettorale tra Calenda e Letta. Il testo (Di martedì 2 agosto 2022) Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati: è stato raggiunto un accordo di natura elettorale tra il Partito democratico di Enrico Letta e Azione/+Europa di Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. “Siamo solidi, compatti, andiamo a vincere queste elezioni: niente è scritto. Quando uno si sente la vittoria in tasca di solito va a casa e finirà così. Finisce ogni polemica, finisce il pre-partita, inizia la partita a la vinciamo”,ha detto Calenda commentando il patto col Pd. “Quello di oggi è un passo importante, era un dovere superare gli ostacoli e trovare un’intesa che ci consentisse di trovare una proposta che sia vincente, convincente e alternativa a queste destre. Questo passo rende le elezioni veramente contendibili”, ha aggiunto Letta. Ma in ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati: è stato raggiunto un accordo di naturatra il Partito democratico di Enricoe Azione/+Europa di Carloe Benedetto Della Vedova. “Siamo solidi, compatti, andiamo a vincere queste elezioni: niente è scritto. Quando uno si sente la vittoria in tasca di solito va a casa e finirà così. Finisce ogni polemica, finisce il pre-partita, inizia la partita a la vinciamo”,ha dettocommentando ilcol Pd. “Quello di oggi è un passo importante, era un dovere superare gli ostacoli e trovare un’intesa che ci consentisse di trovare una proposta che sia vincente, convincente e alternativa a queste destre. Questo passo rende le elezioni veramente contendibili”, ha aggiunto. Ma in ...

