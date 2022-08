Chiara Ferragni racconta tutto sul primo incontro con Fedez: cosa pensò e perché la terrorizzava uscire con lui (Di martedì 2 agosto 2022) Ormai lo sanno tutti: se non fosse stato per Matilda Ferragni, Federico Lucia non avrebbe mai conquistato l’imprenditrice digitale più celebre del pianeta. O forse ci avrebbe messo, quantomeno, molto più tempo. Ora, a spiegare quali fatti portarono a un primo contatto tra lei ed il marito, è proprio Chiara Ferragni, che nel rispondere a una serie di domande su Tik Tok ha voluto raccontare la favola del suo amore con il rapper. Fedez e Chiara Ferragni, chi li fece conoscere e perché A quante pare quando si conobbero, Fedez e Chiara Ferragni non avevano il cuore libero (come ha già spiegato più volte): “A dicembre del 2015, ci siamo incontrati in un hotel grazie ad una coppia di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 agosto 2022) Ormai lo sanno tutti: se non fosse stato per Matilda, Federico Lucia non avrebbe mai conquistato l’imprenditrice digitale più celebre del pianeta. O forse ci avrebbe messo, quantomeno, molto più tempo. Ora, a spiegare quali fatti portarono a uncontatto tra lei ed il marito, è proprio, che nel rispondere a una serie di domande su Tik Tok ha volutore la favola del suo amore con il rapper., chi li fece conoscere eA quante pare quando si conobbero,non avevano il cuore libero (come ha già spiegato più volte): “A dicembre del 2015, ci siamo incontrati in un hotel grazie ad una coppia di ...

