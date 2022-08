sportli26181512 : Barcellona, Braithwaite non fa sconti per la rescissione: che botta!: Il Barcellona vuole liberarsi di Martin Brait… - sportli26181512 : Barcellona: un attaccante in partenza, le due opzioni per il futuro: Il Barcellona sta per salutare Martin Braithwa… - MrBaro_ : Barcellona, Braithwaite verso la rescissione: su di lui l’interesse di Getafe e Rayo Vallecano… - Domenic36396232 : #Braithwaite verso la risoluzione con il #Barcellona ? Maxi offerta dall'Arabia #Calciomercato #StayTuned -

Commenta per primo Ilsta per salutare Martin. L'attaccante, dopo aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2024, sceglierà tra Celta e Getafe la prossima destinazione. ...... non è detto però che Pjanic non possa rilanciarsi con la maglia del. Xavi ha ben chiara ... Abde, insieme ae a Depay sono nella lista dei partenti. L'olandese è una pista da ... Barcellona, Braithwaite non fa sconti per la rescissione: che botta! Martin Braithwaite non rientra più nei piani del Barcellona, ma la sua carriera dovrebbe proseguire in Spagna. L'attaccante danese risolverà ...Braithwaite potrebbe presto rescindere il contratto che lo lega al Barcellona per accasarsi altrove, su di lui diversi club della Liga ...