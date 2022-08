Zeman | 'Mourinho piace ai giornalisti | ma il campo è un'altra cosa'

siamo_la_Roma : ??? Intervista a Zdenek #Zeman ??? Il boemo: 'L'allenatore perfetto è quello che insegna calcio' ?? E poi qualche paro… - romanewseu : #Zeman torna alla carica: '#Mourinho piace ai giornalisti, ma il campo è altra cosa' - forzaroma : #Zeman: “#Mourinho piace ai giornalisti, il campo è un’altra cosa” #ASRoma - LAROMA24 : Zeman: 'Mourinho piace tanto ai giornalisti, ma il campo è un'altra cosa. Totti il più forte che ho allenato'… - PagineRomaniste : #Zeman: '#Totti il più forte che ho allenato. #Mourinho un personaggio che attira attenzione, però il campo è un'al… -

Calciomercato.com

Quando parla lui sai già che non verrà fuori niente di banale. Intervistato da Libero Zdenekparla di preparazione fisica scadente per le squadre italiane e dice L'ex tecnico di Foggia, Lazio e Roma giudica i colleghi: per lui il migliore è Italiano .Lo cita come un giovane. Come vede la Roma conIl tecnico boemo ha sottolineato la preparazione fisica non adeguata delle squadre italiane rispetto a quelle inglesi.A La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha affrontato l'argomento relativo al corso di Coverciano per allenatori e la regola secondo la quale chi vuole ottenere il patentino ...