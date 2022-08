Viareggio, sesso in spiaggia davanti a tutti: il video della vergogna (Di lunedì 1 agosto 2022) Choc e indignazione a Viareggio: un uomo e una donna sono stati ripresi mentre facevano sesso in spiaggia in pieno giorno, incuranti degli altri bagnanti presenti. L'episodio, che ha fatto infuriare tutti, è avvenuto sulla spiaggia libera della Lecciona, nell'area dedicata ai nudisti. A denunciare è stato il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Santini. "vergogna inaccettabile": ha detto, commentando il video girato tra le dune di sabbia del litorale. La spiaggia per i bagnanti nudisti, tra l'altro, era stata inaugurata dall'amministrazione proprio di recente. Il sindaco, però, di certo non si aspettava una cosa del genere. Avendo visto i filmati in circolazione, l'esponente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Choc e indignazione a: un uomo e una donna sono stati ripresi mentre facevanoinin pieno giorno, incuranti degli altri bagnanti presenti. L'episodio, che ha fatto infuriare, è avvenuto sullaliberaLecciona, nell'area dedicata ai nudisti. A denunciare è stato il capogruppoLega in consiglio comunale Alessandro Santini. "inaccettabile": ha detto, commentando ilgirato tra le dune di sabbia del litorale. Laper i bagnanti nudisti, tra l'altro, era stata inaugurata dall'amministrazione proprio di recente. Il sindaco, però, di certo non si aspettava una cosa del genere. Avendo visto i filmati in circolazione, l'esponente ...

