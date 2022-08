Vecino Lazio, ora è UFFICIALE: la nota del club biancoceleste (Di lunedì 1 agosto 2022) Vecino Lazio, il trasferimento è adesso UFFICIALE. A comunicarlo è lo stesso club biancoceleste: il comunicato Con una breve nota sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha comunicato l’acquisto a parametro zero di Matias Vecino. LA nota – «Vecino Matias è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagioni sportive, si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022), il trasferimento è adesso. A comunicarlo è lo stesso: il comunicato Con una brevesui propri canali social ufficiali, laha comunicato l’acquisto a parametro zero di Matias. LA– «Matias è un nuovo calciatore della S.S.. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagioni sportive, si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - AlfredoPedulla : Giorno di visite per #Vecino, nuovo centrocampista della #Lazio: tempistica perfettamente rispettata - TuttoMercatoWeb : ???? #Lazio, ecco #Vecino: visite mediche per il centrocampista ?? @RicCaponetti - nashtag_ : RT @roseflow__: Vecino alla Lazio equivale a dare la cittadinanza onoraria israeliana ad Hitler - LazioSpace : 'Vecino Matias è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagi… -