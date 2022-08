Us Open, Djokovic ci crede ancora: 'Mi alleno' - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Novak Djokovic, serbo di 35 anni, ha vinto Wimbledon per la settima volta "Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c'è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Novak, serbo di 35 anni, ha vinto Wimbledon per la settima volta "Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c'è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. ...

OA_Sport : #TENNIS Novak Djokovic non vuole arrendere e si prepara per giocare gli US Open. Le parole del serbo - Sport_Fair : #UsOpen La presenza di #Djokovic è sempre più incerta: il messaggio sui social del serbo - direpuntoit : #Djokovic si allena ma potrebbe non riuscire a entrare negli #Usa: la sua partecipazione agli #USOpen è a rischio. - Fprime86 : RT @sportmediaset: Djokovic, US Open ancora a rischio causa restrizioni Covid: 'Dita incrociate' #djokovic #tennis #usopen #covid https://… - sportmediaset : Djokovic, US Open ancora a rischio causa restrizioni Covid: 'Dita incrociate' #djokovic #tennis #usopen #covid -