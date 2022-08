Università, pubblicato il decreto doppia laurea: sarà consentita l’iscrizione a due corsi diversi contemporaneamente dal 2022-2023 (Di lunedì 1 agosto 2022) È ufficiale: da settembre 2022 sarà possibile iscriversi a due corsi di laurea differenti e frequentarli contemporaneamente. È stato infatti pubblicato il decreto n.930 del 29 luglio 2022 del Ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa. Così gli studenti, a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023, potranno ricevere una doppia laurea. Il decreto ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di laurea, ma anche di laurea magistrale, di master, di dottorati di ricerca o di iter di specializzazione presso più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) È ufficiale: da settembrepossibile iscriversi a duedidifferenti e frequentarli. È stato infattiiln.930 del 29 lugliodel Ministro dell’e della ricerca, Maria Cristina Messa. Così gli studenti, a partire dal prossimo anno accademico, potranno ricevere una. Ilha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a duedi, ma anche dimagistrale, di master, di dottorati di ricerca o di iter di specializzazione presso più ...

