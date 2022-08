Ucraina, il direttore di Odessa Journal: ”Navi con grano non porteranno pace” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – La città di Odessa ha vissuto ”con sollievo dopo giorni di attesa” la partenza questa mattina della nave Razoni con un carico di 26mila tonnellate di mais diretta in Libano, la prima nell’ambito dell’accordo raggiunto a Istanbul lo scorso 22 luglio. Ma questo ”non avrà alcuna influenza sui negoziati di pace”. Ne è convinto Ugo Poletti, direttore del giornale online in lingua inglese ‘The Odessa Journal, che all’Adnkronos spiega che ”negli ultimi due giorni Odessa ha subito meno attacchi missilistici e se il corridoio funziona non è una garanzia, ma comunque è una buona notizia”. Da qui a vedere nell’accordo sul grano un inizio per una pace negoziata ce ne passa. ”Non credo che ci possa essere una connessione diretta con un inizio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – La città diha vissuto ”con sollievo dopo giorni di attesa” la partenza questa mattina della nave Razoni con un carico di 26mila tonnellate di mais diretta in Libano, la prima nell’ambito dell’accordo raggiunto a Istanbul lo scorso 22 luglio. Ma questo ”non avrà alcuna influenza sui negoziati di”. Ne è convinto Ugo Poletti,del giornale online in lingua inglese ‘The, che all’Adnkronos spiega che ”negli ultimi due giorniha subito meno attacchi missilistici e se il corridoio funziona non è una garanzia, ma comunque è una buona notizia”. Da qui a vedere nell’accordo sulun inizio per unanegoziata ce ne passa. ”Non credo che ci possa essere una connessione diretta con un inizio di ...

