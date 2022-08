Traffico Roma del 01-08-2022 ore 17:00 (Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione è stata riaperta al transito la tangenziale è rimasta chiusa per le conseguenze di un incidente avvenuto nella Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni ripristinata una carreggiata sono terminate anche le code segnalate in precedenza sulla raccordo anulare permangono rallentamenti con code in carreggiata interna tra le uscite nomentane tiburtine e successivamente tra La Romanina e l’abbia In che regione esterna code a partire dalla Laurentina fino al bivio con la Roma Napoli sulla via Appia permangono incolonnamenti tra Ciampino e il raccordo la polizia locale ancora un incidente in via Isacco Newton all’altezza di via Vincenzo Ussani in direzione di via della Magliana altro incidente a Torrevecchia nei pressi di via Ferrante Ruiz sulla Roma Fiumicino ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione è stata riaperta al transito la tangenziale è rimasta chiusa per le conseguenze di un incidente avvenuto nella Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni ripristinata una carreggiata sono terminate anche le code segnalate in precedenza sulla raccordo anulare permangono rallentamenti con code in carreggiata interna tra le uscite nomentane tiburtine e successivamente tra Lanina e l’abbia In che regione esterna code a partire dalla Laurentina fino al bivio con laNapoli sulla via Appia permangono incolonnamenti tra Ciampino e il raccordo la polizia locale ancora un incidente in via Isacco Newton all’altezza di via Vincenzo Ussani in direzione di via della Magliana altro incidente a Torrevecchia nei pressi di via Ferrante Ruiz sullaFiumicino ...

beiguangcoeur : ritornata nel traffico di roma ?? - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta code per traffico… - suitetti : RT @ilsussidiario: Autostrade, traffico tempo reale 1 agosto 2022/ Bollettino: coda 8 km A12 Genova-Roma - ilsussidiario : Autostrade, traffico tempo reale 1 agosto 2022/ Bollettino: coda 8 km A12 Genova-Roma - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 1 km di coda per incidente (ora risolto) tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze Scan… -