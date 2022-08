“Sono così arrabbiata” | la gamba protesica di una modella eliminata dalla pubblicità spagnola

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 1 agosto 2022) L‘Istituto delle donne, parte del ministero spagnolo per l’Uguaglianza, ha lanciato una campagna intitolata “L’estate è anche nostra”: il poster, disegnato da Arte Mapacheo, presenta cinque donne con diversi tipi di corpo, diverse età ed etnie sulla spiaggia. Le modelle, tuttavia,state ritratte senza permesso e modificate. “Non so nemmeno come spiegare la quantità di rabbia che sto provando in questo momento“, ha spiegato Sian Green-Lord al Guardian,britannica che appare all’estrema sinistra dell’illustrazione, con indosso un costume da bagno floreale. “Una cosa è usare la mia immagine senza il mio permesso, un’altra è modificare il mio corpo, il mio corpo con la mia… Non so nemmeno cosa dire, ma è più che sbagliato“. Even worse, the woman on the left is Sian Green-Lord, also British. ...