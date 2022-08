Signorini: «Sono l’erede della Ventura» (Di lunedì 1 agosto 2022) Ventura e Signorini “Sei diventato il numero uno assoluto dei reality”. Parola di Simona Ventura. Lei che per anni è stata considerata la regina dei reality cede ufficialmente lo scettro ad Alfonso Signorini, che a settembre condurrà per il terzo anno consecutivo il Grande Fratello Vip. “Praticamente Sono il tuo erede, Ventura“ afferma Signorini, intervistato dalla conduttrice in occasione de La Terrazza della Dolce Vita, manifestazione estiva in corso a Rimini. Lo dice con ironia ma anche con una punta di orgoglio perché considera il suo GF Vip (le prime tre edizioni le ha condotte Ilary Blasi) “una scommessa vinta“. Aggiunge: “Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile (…) Non era facile per tante ragioni: perché il programma, una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 agosto 2022)“Sei diventato il numero uno assoluto dei reality”. Parola di Simona. Lei che per anni è stata considerata la regina dei reality cede ufficialmente lo scettro ad Alfonso, che a settembre condurrà per il terzo anno consecutivo il Grande Fratello Vip. “Praticamenteil tuo erede,“ afferma, intervistato dalla conduttrice in occasione de La TerrazzaDolce Vita, manifestazione estiva in corso a Rimini. Lo dice con ironia ma anche con una punta di orgoglio perché considera il suo GF Vip (le prime tre edizioni le ha condotte Ilary Blasi) “una scommessa vinta“. Aggiunge: “Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile (…) Non era facile per tante ragioni: perché il programma, una ...

fabiofabbretti : Alfonso Signorini: «Sono l’erede della Ventura» - ZGravita : #incendioRoma A tutti quelli che giustamente si sono lamentati e di lamentano xké vogliono #ilaryblasi al timone de… - ParliamoDiNews : Alfonso Signorini e il cast: “I veri colpi non sono ancora stati annunciati` #AlfonsoSignorini #SimonaVentura… - gfvipnews_ : Alfonso Signorini dice: 'I veri colpi non sono stati ancora annunciati, ce ne sono parecchi in questo cast'. Vedrem… - IsaeChia : #GfVip 7, Alfonso Signorini parla del cast: “I veri colpi non sono ancora stati annunciati, e ce ne saranno parecch… -