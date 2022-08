Roma, quanto entusiasmo per i Mourinho’s boys: in 150mila per le prime tre partite (Di lunedì 1 agosto 2022) La Roma di José Mourinho sta confermando l’entusiasmo del pubblico giallorosso anche in questo inizio di stagione. Il finale della scorsa annata ha affermato – oltre che il trionfo di Tirana in Conference League – che in casa... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 agosto 2022) Ladi José Mourinho sta confermando l’del pubblico giallorosso anche in questo inizio di stagione. Il finale della scorsa annata ha affermato – oltre che il trionfo di Tirana in Conference League – che in casa...

fanpage : A Roma una donna è stata accoltellata in pieno giorno ed è in fin di vita. Stando a quanto appreso da… - SerieA : ?? quanto sei bella Roma... ?? @PauDybala_JR - 3roma3_ : Walter Sabatini a SkySport24 'Secondo me Roma-Wijnaldum' si farà perche so quanto il PSG ha bisogno di sfoltire la rosa' - mazzarellantoni : RT @1205fiorella: @patriziaprestip Ricordo che in campagna per le elezioni a sindaco, il suo programma prevedeva l'abolizione delle bottice… - Die_Leoni : @nicoo1402 @Gianpaolo_5 Mou a differenza di Allegri mi sembra si sia messo in discussione lui stesso su quelle che… -