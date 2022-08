Roma, 47enne accoltellata in strada: ricoverata in codice rosso, è in gravi condizioni (Di lunedì 1 agosto 2022) Una donna di 47 anni è stata accoltellata poco prima delle 15 del primo agosto a Monteverde, in via degli Orti di Cesare. Sul posto sono arrivati i poliziotti, chiamati da un testimone e impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito poco dopo. La vittima ha ferite al volto, al collo e all’addome: trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo, è ricoverata in codice rosso. (Articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Una donna di 47 anni è statapoco prima delle 15 del primo agosto a Monteverde, in via degli Orti di Cesare. Sul posto sono arrivati i poliziotti, chiamati da un testimone e impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito poco dopo. La vittima ha ferite al volto, al collo e all’addome: trasportata inssime all’ospedale San Camillo, èin. (Articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, accoltellata al collo e al volto in strada: 47enne in gravi condizioni Una donna è stata soccorsa in strada a Roma, con ferite da arma da taglio al volto e al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ad allertare le autorità è stato un testimone.