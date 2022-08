Pescara | sparatoria fuori da un bar del centro | un morto e un ferito grave Killer in fuga

Agenzia_Ansa : È di almeno un morto il bilancio provvisorio di una sparatoria davanti ad un bar di Pescara: a terra, oltre la zona… - ilpost : C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita - SkyTG24 : Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: È di almeno un morto il bilancio provvisorio di una sparatoria davanti ad un bar di Pescara: a terra, oltre la zona recin… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Sparatoria davanti a un bar a Pescara: un morto e due feriti -

di Redazione Online L'allarme da parte di un negoziante. I due aggressori in fugain un bar all'angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero un morto e un ferito grave, trasportato ...Attorno alle 20:15 di lunedì c'è stata una, in Abruzzo. Le informazioni sono ancora parziali, ma sembra che a sparare sia stata ...Pescara, 1 ago. (LaPresse) - Un morto e un ferito trasportato all'ospedale Santo Spirito di Pescara. E' questo il bilancio della sparatoria avvenuta prima di ...Sparatoria Pescara. Attimi di terrore nel centro della città dove c'è stato un fuggi fuggi generale e scene da film ...