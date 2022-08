Nucleare, Iran: "Forse presto un nuovo giro di colloqui" (Di lunedì 1 agosto 2022) Un nuovo giro di colloqui per rilanciare l'accordo sul Nucleare Iraniano avra' luogo "probabilmente presto". Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Nasser Kanani, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Undiper rilanciare l'accordo suliano avra' luogo "probabilmente". Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Nasser Kanani, ...

