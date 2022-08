No! Questo non è un autobus elettrico andato a fuoco per il caldo estivo (Di lunedì 1 agosto 2022) Circola un video dove si sostiene che un autobus elettrico sarebbe andato a fuoco a causa del caldo estivo. A diffonderlo è una pagina Facebook chiamata Il Mondo dei Campion, ottenendo oltre 17 mila condivisioni e oltre 1070 commenti al post. Non vengono riportate ulteriori informazioni su dove, quando e perché sarebbe scoppiato l’incendio. Per chi ha fretta Il fatto è avvenuto ad aprile, non in piena estate 2022. La vicenda riguarda un mezzo di linea a metano. Analisi Ecco il post della pagina Facebook Il Mondo dei Camion che riporta il seguente commento: «autobus elettrico con le batterie al litio andate in cortocircuito per il forte caldo estivo». Video dell’aprile 2022 Il video non è affatto ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Circola un video dove si sostiene che unsarebbea causa del. A diffonderlo è una pagina Facebook chiamata Il Mondo dei Campion, ottenendo oltre 17 mila condivisioni e oltre 1070 commenti al post. Non vengono riportate ulteriori informazioni su dove, quando e perché sarebbe scoppiato l’incendio. Per chi ha fretta Il fatto è avvenuto ad aprile, non in piena estate 2022. La vicenda riguarda un mezzo di linea a metano. Analisi Ecco il post della pagina Facebook Il Mondo dei Camion che riporta il seguente commento: «con le batterie al litio andate in cortocircuito per il forte». Video dell’aprile 2022 Il video non è affatto ...

