Napoli, futuro ancora incerto per Fabian Ruiz: ipotesi scambio

Fabian Ruiz è uno dei tanti misteri del Napoli e il suo futuro sembrerebbe essere ancora incerto. Il centrocampista spagnolo ha fatto infuriare i vertici del club azzurro poiché non ha rinnovato il contratto ma non accetta nemmeno di andar via. Per questo, il club gli ha fatto sapere che finirà ai margini della squadra.

