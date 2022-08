MotoGP | GP Gran Bretagna 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 5-7 agosto

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nel weekend del 5-7è fissato il ritorno del Motomondiale. Il Circus delle due-ruote, dopo la lunga pausa estiva, riprende il suo darsi e lo farà a Silverstone (), sede del dodicesimo appuntamento stagionale. Le tre classi regaleranno non poco spettacolo e sarà necessario prestare attenzione anche alle condizioni climatiche che i piloti dovranno affrontare. Inla corsa iridata riprende e in vetta troviamo il francese Fabio Quartararo. L’alfiere della Yamaha vorrà dimenticare la domenica di Assen (Olanda), valsa cadute e uno zero amaro in classifica generale. Una brutta giornata da archiviare, ma il vantaggio sui rivali c’è e non è poco. All’inseguimento di Quartararo troviamo lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró a 21 lunghezze, mentre l’altro francese Johann Zarco ...