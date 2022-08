Milan, Pioli: “I nostri avversari devono temerci” (Di lunedì 1 agosto 2022) Milan Pioli- Il Milan continua il suo precampionato, ieri, gli uomini di Pioli hanno vinto per 2-0 contro il Marsiglia. È apparso in ottima forma Yacine Adli ma soprattutto ancora una volta in rete ha colpito, Olivier Giroud. Stefano Pioli, l’allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn dove ha parlato di vari argomenti. Ha citato la voglia di continuare a vincere in Campionato e ha parlato delle prossime ambizioni. Ecco di seguito, le parole del mister dei Rossoneri: Sullo Scudetto: “Momento decisivo? Direi il derby di ritorno. Siamo riusciti a ribaltarla ed è stato importante non solo per la classifica, ma anche perchè ci ha dato una grande iniezione di fiducia. Da lì in poi abbiamo fatto un girone di ritorno di altissimo livello”. Sulle ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Ilcontinua il suo precampionato, ieri, gli uomini dihanno vinto per 2-0 contro il Marsiglia. È apparso in ottima forma Yacine Adli ma soprattutto ancora una volta in rete ha colpito, Olivier Giroud. Stefano, l’allenatore del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn dove ha parlato di vari argomenti. Ha citato la voglia di continuare a vincere in Campionato e ha parlato delle prossime ambizioni. Ecco di seguito, le parole del mister dei Rossoneri: Sullo Scudetto: “Momento decisivo? Direi il derby di ritorno. Siamo riusciti a ribaltarla ed è stato importante non solo per la classifica, ma anche perchè ci ha dato una grande iniezione di fiducia. Da lì in poi abbiamo fatto un girone di ritorno di altissimo livello”. Sulle ...

