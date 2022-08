Massimiliano Ossini, la sofferenza da bambino: un problema lo affliggeva (Di lunedì 1 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare nella sua infanzia Massimiliano Ossini ha dovuto affrontare grandi difficoltà, che con il tempo ha saputo superare. Scopriamone di più. Volto televisivo legato alla Rai Massimiliano Ossini, che ha all’attivo una carriera davvero soddisfacente. Personaggio che sembra piacere davvero tantissimo al pubblico per la sua solarità, ma anche talento innato. In particolare Leggi su youmovies (Di lunedì 1 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare nella sua infanziaha dovuto affrontare grandi difficoltà, che con il tempo ha saputo superare. Scopriamone di più. Volto televisivo legato alla Rai, che ha all’attivo una carriera davvero soddisfacente. Personaggio che sembra piacere davvero tantissimo al pubblico per la sua solarità, ma anche talento innato. In particolare

LEBBY4EVER : RT @Baccotvnews: ??#UnoMattina da settembre sarà condotto in solitaria da Massimiliano Ossini. #Palinsesti #PalinsestiRai #Rai1 https://t.co… - Dicolamia123 : RT @Baccotvnews: ??#UnoMattina da settembre sarà condotto in solitaria da Massimiliano Ossini. #Palinsesti #PalinsestiRai #Rai1 https://t.co… - Baccotvnews : ??#UnoMattina da settembre sarà condotto in solitaria da Massimiliano Ossini. #Palinsesti #PalinsestiRai #Rai1 - TheFunSlimeSli : Riccardo Salerno, Emily De Cesare, Francesca Barberini, Ettore Bassi, Giovanni Muciaccia, Carolina Di Domenico, Mas… - bbaldap : e comunque massimiliano ossini si proprio lui -