Marco Antonio | il condottiero romano sopravvissuto all’oblio della storia

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il 1 Agosto del 30 a.C. morì, abile politicoricordato per la sua contesa con Ottaviano, per l’istituzione del triumvirato e per la relazione con la regina d’Egitto, Cleopatra, con la quale si tolse la vita per non cadere nelle mani dei nemici. Lui fu in assoluto il primoad aver ricevuto la “damnatio memoriae”; si trattava di un provvedimento/pena previsto nel dirittoche comportava la cancellazione di qualsiasi elemento risalente ad una precisa persona, come se questa non fosse mai esistita. Nonostante ciòè giunto fino ai posteri, ricordato per la sua personalità esuberante e lungimirante al tempo stesso. : biografia “Il male che l’uomo fa vive oltre di lui. Il bene sovente, rimane sepolto con le sue ...