Malore per Anatoly Chubais, ex braccio destro di Putin: avvelenamento o malattia neurologica (Di lunedì 1 agosto 2022) Malore per l'ex fedelissimo di Putin, Anatoly Chubais, che si trova in vacanza in un resort della Costa Smeralda, in Sardegna . L'uomo, che è stato per anni braccio destro del presidente russo ma che ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 agosto 2022)per l'ex fedelissimo di, che si trova in vacanza in un resort della Costa Smeralda, in Sardegna . L'uomo, che è stato per annidel presidente russo ma che ...

