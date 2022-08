Lazio | ufficiale l’acquisto di Vecino | “Contratto di tre stagioni”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Adesso è, Matiasè un nuovo giocatore della. Il club biancoceleste ha annunciato sui social e con una nota sul proprio sito l’arrivo del centrocampista uruguaiano. “Il calciatore, che ha sottoscritto undi tresportive – si legge sul canale della– si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì”.era rimasto svincolato dopo cinqueall’Inter ma prima dei nerazzurri aveva giocato in Serie A per quattro campionati con la maglia della Fiorentina, nel mezzo anche un prestito di sei mesi al Cagliari e una stagione all’Empoli. SportFace.

