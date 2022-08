Gp Ungheria | le pagelle Verstappen stratosferico | cabaret-Ferrari | addio ai mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022)- 10 e lode. E' una vittoria stratosferica. Di potenza, di bravura, d'ingegno, di squadra. Il Campione del Mondo in carica cancella alla velocità della luce il colpo al cuore di un testacoda incredibile. Adesso si tratterà solo di ottimizzare. In questa gara e finora, insuperabile. Il migliore. Perez - 6. Marko lo voleva menare, si fa per dire. Redento. Scudiero presente all'uopo. Un film dell'orrore le qualifiche. E qualche sbadataggine da farsi perdonare come il podio incredibilmente soffiatogli da Russell in Francia mentre lui dormiva. Ci riesce. Vada sereno e sorridente in vacanza. Red Bull - La potenza esplosiva della macchina, l'elasticità delle strategie e l'alchimia della squadra mascherano le riaffiorate incertezze tecniche, foriere di grattacapi assortiti nelle qualifiche. 10. Nettamente il team migliore. Leclerc vs Russel - Coppia da 10. ...