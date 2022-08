Giulia Salemi imbarazzata | il bacio di Ronn Moss sorprende tutti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 1 agosto 2022)è amatissima dal suo pubblico. Ogni suoi post sui social network riceve migliaia di commenti. Il pubblico, inoltre, non può fare a meno di seguire assiduamente l’evoluzione della storia d’amore con Pierpaolo Pretrelli. Nelle ultime, ore, però, è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione in un’altra direzione. Al centro della scena anche, famoso per aver prestato il suo volto a Ridge in Beautiful.colta di sorpresa: il dolce gesto diPierpaolo Pretrelli, nella giornata di ieri, ha festeggiato il suo trentaduesimo compleanno. Ovviamente, tra gli invitati, non poteva mancare la sua storica fidanzata:. Quest’ultima, a dispetto delle aspettative, è stata ...